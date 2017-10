Shakira et Gerard Piqué ne se séparent pas

La présumée séparation de Shakira et de son compagnon footballeur, Gerard Piqué, n'aura pas inquiété leurs fans bien longtemps. Jeudi, une source anonyme annonçait que la chanteuse colombienne avait pris la décision de quitter le sportif après sept ans de relation. Selon le site espagnol Cotilleo , l'artiste avait même fait ses bagages et quitté le domicile familial avec ses deux fils, Milan et Sasha.



Le média espagnol avait même vu une preuve de leur séparation dans le dernier but de Gerard Piqué. D'ordinaire, il lève quatre doigts en l'air, symbolisant son couple et ses enfants. Cette fois-là, il n'en avait levé que trois, pour lui et ses fils. De plus, le couple n'avait pas été vu ensemble sur les réseaux sociaux depuis le mois de juin dernier, ce qui avait alimenté la rumeur.



Des cœurs!

De fausses accusations que les intéressés se sont empressés de démentir via Twitter. Un jour après la publication de l'article de Cotilleo, Shakira a posté une vidéo d'elle, guitare en main et accompagnée d'un ami musicien. «Une petite pause dans ma journée pour chanter une chanson d'amour!», a écrit la chanteuse de 40 ans. Gerard Piqué, visiblement conquis par la voix de son amoureuse, a reposté la vidéo et y a ajouté six emojis aux yeux en forme de cœurs et faisant des baisers.



















(L'essentiel/lie)