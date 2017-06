Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Shakira refuse de se marier avec Gerard Piqué. Elle donne ses raisons ! Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2017 à 22:43 | | 0 commentaire(s)|

Voilà 7 ans depuis que la chanteuse colombienne Shakira, sort avec le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué. Mais, elle avoue n’avoir pas l’intention de se faire passer la bague au doigt.

Si le joueur catalan, n’a pas l’habitude qu’on lui résiste, il va devoir apprendre. Alors qu’il a décrit Shakira comme la femme de sa vie à qui veut bien l’entendre, le défenseur central du FC Barcelone envisagerait de lui passer la bague au doigt mais l’intéressée n’a pas franchement l’air sensible à son projet.



Gerard Piqué a beau répéter à qui veut l’entendre son intention de convoler en juste noces avec Shakira, la chanteuse colombienne ne souhaite pas se faire passer la bague au doigt.



Le défenseur espagnol et l’interprète de Hips Don’t Lie ont beau être en couple depuis sept ans, madame ne veut rien entendre et l’a fait savoir dans une interview à Vanity Fair.

« Gerard a dit qu’il voulait se marier avec moi lors d’une interview en Italie, mais aussi en Espagne, a-t-elle expliqué dans la revue américaine. Moi, je me sens déjà assez ‘mariée’ en ayant deux fils en commun, sans compter que nos vies et nos carrières sont totalement consacrées les unes aux autres. Je ne crois donc pas qu’un petit bout de papier soit nécessaire pour sceller un couple. » Gerard Piqué doit s’incliner.

Tout récemment, au cours d’une interview accordée à Gala, Gerard Piqué s’est étalé sur ses projets futurs. Il révèle par la même occasion qu’il ne serait pas contre l’idée d’avoir un troisième enfant.



Ce serait bien d’avoir une fille un jour ! On y pense« , avoue-t-il. Rassurez-vous, ce « projet » n’est pas à mettre en place prochainement. « Shakira prépare sa tournée pour 2018 et il y aura aussi la Coupe du monde de foot en Russie, donc ce ne sera pas pour l’année prochaine« , précise-t-il. L’international espagnol est revenu sur le coup de foudre qu’il a eu pour l’interprète de Chantaje. « J’ai su que c’était elle à la seconde où je l’ai croisée. (…) Les choses se sont déroulées avec une telle évidence, comme elles le devaient. Je savais qu’elle chanterait à la cérémonie de clôture et je lui ai dit que je la reverrai à ce moment-là. Il fallait gagner la finale et c’est ce qui s’est passé. Depuis, rien n’a changé, on est parfaitement connectés« .



afrk.mag





