Sheikh Alassane Sène achète un mouton à la mère d’Assane Diouf, pour la Tabaski

La famille de Assane Diouf, restée au Sénégal ne va certainement pas se confronter aux difficultés pour satisfaire les besoins qui émanent de la célébration de la fête de la Tabaski.



Si Assane Diouf est aujourd’hui coupé de toutes ressources propres, Sheikh Alassane Sène, le guide religieux et fervent opposant au régime de Macky Sall, a acheté un bélier à la mère de l’activiste virulent qui insultait Macky Sall et ses collaborateurs.



Un acte qui met en exergue le soutien qu’apporte Sheikh Alassane Sène à Assane Diouf, emprisonné aux Etats-Unis depuis plus d’une semaine.