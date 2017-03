Shocking ! Le prince William a-t-il flirté avec un top model ?

Les photos ont rempli les pages des tabloïds britanniques. Alors que Kate Middleton et ses deux enfants, le prince George et la princesse Charlotte, sont sagement restés à la maison à Londres, le prince William a pris du bon temps avec ses amis dans les Alpes suisses. Lors d'un apéro au bord des pistes, l'héritier de la couronne a été aperçu très complice avec une certaine Sophie Taylor. La jolie blonde de 24 ans ne manque pas d'atouts et ce mannequin australien est connu pour avoir posé topless il y a quelques mois.



Kate Middleton doit-elle avoir peur de se rapprochement ? Il n'en est rien et elle était tout à fait au courant de l'escapade de son mari au ski avec sa bande de potes. Ce court séjour était programmé "depuis de longs mois." "Il voulait juste partir en week-end pour s'éclater. Occasionnellement, un papa a besoin de relâcher la pression ! Tout était clair et c'était du fun inoffensif", a indiqué une source proche du prince au site américain US Weekly.



La jolie blonde n'est pas célibataire

Quant à Sophie Taylor, elle a été un peu choquée de voir que les médias lui prêtent un flirt avec le prince William. L'Australienne n'est pas un cœur à prendre, elle qui est très amoureuse du chef britannique, Aaron Goodfellow. "Elle est horrifiée d'avoir vu quel ton avait été employé par les médias pour une simple tape de mains entre amis dans un bar public. Il n'y a eu aucun flirt", a insisté un témoin. Quant au prince William, il est attendu en France le week-end prochain pour assister au match de rugby du tournoi des 6 Nations entre les Bleus et le pays de Galles. Avec Kate Middleton, ils en profiteront pour rendre visite à François Hollande.