Showbiz: Koffi Olomidé demande pardon aux Ivoiriens Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Novembre 2017 à 14:23

Le samedi 18 Novembre, au cour de l’émission « Rien à cacher » l’animateur de la Radio Nostalgie Côte d’Ivoire, Yves de M’bella a joint la star congolaise Koffi Olomidé qui, selon plusieurs sources, n’est pas en odeur de sainteté avec les mélomanes ivoiriens depuis son dernier concert interrompu en décembre 2015.

« Koffi ça nous fait plaisir de savoir que tu t’es réconcilié avec ton public ivoirien« . Ce sont les mots de Yves de Mbella avec le quadra Koraman Koffi Olomidé au bout du fil.



La star congolaise qui prépare actuellement son prochain concert pour »se faire pardonner à Abidjan », a bien voulu mettre un point d’honneur pour clarifier les raisons de sa venue. Pour lui l’objectif principal est de se faire pardonner.

« ce qui m’importe le plus, ce n’est pas la date du concert qui est le 8 décembre au Palais de la Culture. Pour ce public qui m’a fait, je n’aurais pas dû interrompre le concert, parce que j’étais en désaccord avec un homme. Je demande pardon à tous mes amis de la Côte d’Ivoire qui se sont sentis blessés. Donc je viens d’abord pour faire cette amende honorable là et s’il le faut, je me mettrai à genoux devant ce public ivoirien. J’invite tous les koffiphilles et toutes les koffillettes parce qu’on doit casser la baraque ».

Cette déclaration de Mopao fait suite à un fait qui a révolté le public ivoirien, lors de son dernier concert sur la scène abidjanaise. Il a essuyé pour cela des injures. Il vient donc implorer le pardon de son public vivant en Côte d’ivoire.

On peut dire que le concert se fera sous le thème de la réconciliation. C’est la ferme mission que s’est assignée Koffi Olomide en annonçant son retour à Abidjan.







