Si le wax m’était conté La pièce de théâtre ‘Si tu sors, je sors’, écrite par Gustave Akakpo et Marc Agbédjidji, sera présentée le 18 mars prochain à l’Institut français du Togo dans le cadre de la Quinzaine de la Francophonie.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2017 à 14:41

La pièce a pour thème l'histoire et le langage du wax et des Nana Benz du Togo.Le wax, nom générique des célèbres pagnes africains, est emblématique des cultures d'Afrique de l'Ouest et du centre. Il y est même devenu une tradition.



Et pourtant, il est le fruit de conquêtes, d'emprunts, de métissages, venus de nombreuses cultures. Né en Indonésie, importé en Afrique de l'Ouest, le wax fera la richesse d'industries textiles hollandaises et celle de véritables dynasties de revendeuses au grand marché de Lomé.



source:republicoftogo



