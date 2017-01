SI SI C’EST… MBATHIO «GNAK DIOM»

Mbathio, encore Mbathio et toujours Mbathio !!! La danseuse devenue piètre chanteuse frise vraiment le ridicule. Hier, elle a été invitée à la Tfm dans l’émission Yéwoulène. Et c’est Pape Cheikh Diallo qui demande la clémence des Sénégalais. Seulement en guise de réponse, Mbathio a montré qu’elle se moque royalement de ce qui lui est arrivé. «Il y a des gens qui ne sont pas sincères et qui ne se mêlent que de ce qui ne les regardent pas», a-t-elle trouvé comme moyen de défense. Sans aucune vergogne, la piètre chanteuse qui a versé des larmes de crocodile pour se faire pardonner ses photos et vidéos obscènes, a «révélé» que sa mère lui a demandé… d’aller de l’avant. Quelle mère !!! «Je rends grâce à ma mère qui m’a dit de ne pas baisser les bras. Toute ma famille m’a soutenue donc je ne vais pas regarder derrière moi. Je ne vais pas m’exiler ou fuir je vais faire face à mon destin», dit-elle.

Restons avec l’écervelée pour dire qu’elle n’a pas froid aux yeux de se présenter à la Tfm. Quand l’animatrice Bijou Ndiaye lui a demandé son avis par rapport à ses photos qui ont fait le buzz de la toile, elle a confié qu’elle ne peut parler de cette affaire parce qu’elle est pendante dans la justice. «Mes avocats m’ont demandé de ne plus parler de cette affaire parce que l’enquête suit son cours», dit-elle tout en souriant. A la question de savoir où elle puise la force de toujours garder le sourire, Mbathio confie: «Je vais bien. Je rends grâce à Dieu. Ma force de sourire tout le temps, c’est que je suis une jeune fille qui vient de Koungheul et j’ai laissé ma mère au village; donc je ne dois pas regarder dans le rétroviseur. L’année 2016 a été très difficile mais je me suis dit que c’est une chose qui devait m’arriver. Alors je ne regarde pas derrière moi. Je reste positive».



Les Echos