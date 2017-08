Sibeth Ndiaye affiche son soutien à Assane Diouf : "Ce n'est pas un terroriste"

Assane Diouf, le spécialiste des "Live" incendiaires sur le président Macky Sall et ses collaborateurs, vient de trouver un soutien de taille en la personne de Sibeth Ndiaye, la Chargée des Relations presse du président français, Emmanuel Macron.



La conseillère en Communication franco-sénégalaise a partagé une publication d'un certain Kayre Seck sur le réseau social Facebook. Laquelle publication met en avant une photo du détracteur de Macky Sall légendée : "Assan is not a terrorist. Freedom of expression". Comprenez : "Assane n'est pas un terroriste. Liberté d'expression".



Pour rappel, cette réaction de la Chargée de presse du Président français fait suite à une dénonciation supposée du gouvernement du Sénégal, qui l'aurait présenté comme un terroriste recherché par les services compétents.



Après quelques heures d'interrogatoire dans les locaux des services américains de l'immigration, Assane Diouf a été finalement libéré ce samedi.