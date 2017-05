Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sibeth Ndiaye, conseillère d'Emmanuel Macron, fait le buzz avec un look décalé Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2017 à 06:00 | | 0 commentaire(s)| Après avoir percé l'écran dans le documentaire "Emmanuel Macron : les coulisses d'une victoire ", la jeune conseillère de 37 ans s'est démarquée lors de l'investiture.



Les Français ont découvert le visage de Sibeth Ndiaye au lendemain de [la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle]url:http://www.purepeople.com/article/presidentielle-emmanuel-macron-president-marine-le-pen-vaincue_a234208/1 lors de la diffusion d'[Emmanuel Macron : les coulisses d'une victoire]url:http://www.purepeople.com/article/emmanuel-macron-les-coulisses-d-une-victoire-les-4-sequences-deja-cultes_a234304/1 le 8 mai sur TF1. Chargée des relations presse du fondateur d'En Marche ! durant toute la campagne, la jeune conseillère de 37 ans a impressionné par son omniprésence, son professionnalisme et sa détermination. Membre de la garde rapprochée du président élu, jusqu'à présent inconnue du grand public, Sibeth Ndiaye a séduit les téléspectateurs.



Parce qu'elle a contribué à la victoire d'[Emmanuel Macron]url:http://www.purepeople.com/people/emmanuel-macron_p543847 , cette Sénégalaise de 37 ans née à Dakar, qui a acquis la nationalité française en 2016, faisait naturellement partie de ceux qui ont été invités à [son investiture]url:http://www.purepeople.com/article/investiture-d-emmanuel-macron-le-clan-du-nouveau-president-tres-present_a235075/1 le dimanche 14 mai. Entourée du reste de l'équipe du nouveau président de la République (Jean-Marie Girier, Ismaël Emélien, Stéphane Séjourné, Sylvain Fort, Julien Denormandie, Arnaud Leroy, Benjamin Griveaux, Richard Ferrand), l'experte en relations presse s'est démarquée en s'affichant "à plat" lors de son arrivée à l'Elysée.





Si beaucoup ont cru voir une paire de baskets à ses pieds, ce n'était pas tout à fait exact. Sibeth Ndiaye portait en réalité des derbies Repetto blanches alors que des talons auraient été attendus pour ce type de rendez-vous protocolaires. Qu'importe, la collaboratrice comparée au personnage Olivia Pope de la série Scandal a séduit avec ce look décalé, robe fleurie, veste en cuir et imposant sac à main porté en bandoulière.





Après avoir assisté à la passation de pouvoirs entre Emmanuel Macron et [François Hollande]url:http://www.purepeople.com/people/francois-hollande_p984 , Sibeth Ndiaye a suivi le président élu jusqu'à l'Arc de Triomphe pour la cérémonie d'hommage au soldat inconnu, un instant particulier et chargé en émotion pour la jeune conseillère. "Regarder ce drapeau flotter au vent, ressentir un frisson de fierté d'appartenir désormais à cette si belle nation..", a-t-elle commenté sur Twitter.







Accueil Envoyer à un ami Partager