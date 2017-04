Sibeth Ndiaye, la Sénégalaise responsable presse de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron:! Emmanuel Macron prône la parité, respecte la diversité! Sibeth Ndiaye est responsable presse de sa campagne!

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Avril 2017 à 15:41 | | 0 commentaire(s)|

Emmanuel Macron s'affranchit des idéologies politiques, ce qui compte pour le Président d'En Marche, c'est faire gagner la France, avec tous ses fils et filles. Lorsqu'un pont est construit, les habitants qui l'empruntent ne se posent la question de savoir si le pont est de gauche ou de droite, clame-t-il. Dans ses meetings, Emmanuel Macron, le Président d'En Marche refuse que les Macronistes et Macroniens sifflent ses rivaux dans cette campagne présidentielle.

Diplômé de l'ENA en 2004, Emmanuel Macron devient inspecteur des finances avant de débuter en 2008 une carrière de banquier d'affaires chez Rothschild et Cie, avant d'embrasser la politique avec Hollande. Jeune et élégant, Emmanuel Macron conjugue vivacité intellectuelle et sens politique. Il n'est pas un apparatchick de la politique, il n'a pas une écurie politique, son mouvement En Marche que certains qualifiés de ballon de baudruche qui se dégonfle au fur et à mesure a atteint le cap de 200.000 adhérents. Ouvert, Emmanuel Macron est accessible et sait s'entourer des hommes et femmes compétents. Sibeth Ndiaye est son responsable presse pour sa campagne présidentielle. Jeune (37 ans), discrète, efficace et dynamique. Toujours disponible aux journalistes, Sibeth Ndiaye répond souvent au téléphone. Pour être là où elle est, Sibeth Ndiaye est excellemment compétente. Emmanuel Macron sait revaloriser ses équipes. Il tient compte de la diversité, tous les talents sont les bienvenus.

Liberté, Egalité, Fraternité est la dévise de la France. La Liberté pour tous les Français. L'Egalité à tous les Français. La Fraternité manifestée à tous.

On comprend pourquoi les jeunes de tous bords sont nombreux chez Emmanuel Macron, ils se sentent revaloriser. Les compétences de chacun est pris en compte. Sibeth Ndiaye est en charge de la communication et de la presse.

Titulaire d'un DESS en économie de la santé, elle est passée par la case du syndicalisme étudiant. De tendance strauss-Kahnienne, elle est au PS depuis 2002 où elle a été secrétaire nationale en charge de la petite enfance.

Ancienne des cabinets d'Arnaud Montebourg et d'Emmanuel Macron à Bercy, elle a aussi dirigé le service de presse de Claude Bartolone au département de Sein-Saint-Denis.

Freddy Mulongo (blogmediapart)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook