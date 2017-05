Sida, paludisme, tuberculose: le Sénégal pourrait obtenir plus de 15 milliards du Fonds mondial Le Sénégal pourrait se voir accorder "plus de 15 milliards FCFA du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose", annonce un communiqué de presse du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Mai 2017 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Ce financement, qui s’inscrit dans le cadre du prochain cycle d’allocations 2018-2020, devrait être acquis à l’issue du Conseil d’Administration du fonds, qui se tient à Kigali (Rwanda) les 3 et 4 mai 2017.



Selon ce communiqué, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Eva Marie Coll Seck, participe, en sa qualité de membre, à cette 37e réunion du Conseil d’administration du Fonds mondial.



A la tête d’une "importante délégation", elle y "défend les intérêts des pays de l’Afrique de l’Est et du Centre", souligne le document.



La rencontre, qui a été ouverte mercredi en présence de Paul Kagamé, président de la République du Rwanda, "se penche sur le système sanitaire" des pays de ces deux régions africaines.



La première journée a été marquée par des décisions relatives entre autres, à la gouvernance, aux performances des programmes et aux performances financières, à la mobilisation des ressources, au taux d’absorption des fonds alloués aux pays...



Un panel de haut niveau a été organisé avant la réunion, avec la participation du ministre de la Santé et de l’Action sociale, de son collègue des Finances du Rwanda, du Directeur exécutif du Fonds mondial, du secteur privé (Ecobank) et de plus de 200 autres participants.



Les discussions ont "porté sur l’augmentation des ressources domestiques nationales pour la santé, à travers des stratégies et mécanismes innovants, tels que les taxes sur le tabac, les alcools et les boissons sucrées, les transactions financières ou les télécommunications".



Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook