Sidate Sarr, coach adjoint des U20 :"Entre les qualités techniques des Egyptiens et la force mentale des Camerounais..."

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Février 2017 à 22:21 | | 0 commentaire(s)|

L'affiche



C'est une finale inattendue, car personne ne s'attendait à voir l'Egypte et le Cameroun à ce niveau de compétition. On ne les citait même pas parmi les favoris. Du coup, cela rendra piquant les débats entre ces deux équipes. Aussi bien l'Egypte que le Cameroun n'aurait jamais cru disputer cette finale vu les conditions dans lesquelles ils ont évolué. L’Égypte s'est qualifiée à la Can après avoir raté trois éditions successives. Alors que les "Lions Indomptables" ont dû voir sept éléments-clé de leur effectif bouder la Can. C'est donc avec une équipe complément remaniée que le Cameroun a débarqué à la Can.



Avantage



Pour avoir battu à deux reprises le Cameroun en finale de la Can en 1986 et 2008, l'Egypte dispose d'une avantage psychologique certain sur son adversaire. Mais ce confort psychologique ne fait pas pour autant des "Pharaons" de potentiels vainqueurs du trophée continental, car les Camerounais ne manqueront pas d'aborder la finale avec l'esprit revanchard pour avoir perdu deux finales de la Can face aux Égyptiens. Je crois donc que chacune des équipes finalistes dispose d’arguments solides pour battre l'autre.



Qualité des finalistes



Les Egyptiens se révèlent plus techniques q'une équipe camerounaise qui s'appuie sur sa solidité. L’Égypte a de solides arguments sur le plan de l'animation du jeu avec à la baguette le talentueux Mouhammed Salah. Le Cameroun a réussi à battre une équipe solide avec de jeunes joueurs qui disputent leur première Can. C'est cette force mentale qui caractérise les "Lions Indomptables" et qui les gagner. C'est une équipe de très costaude sur le plan mental.



Style de jeu



Les Lions Indomptables se révèlent par leur imprévisibilité au cours d'un match qu'ils tirent de l'évolution de leur système tactique qui souvent passe d'un 4-4-2 en 4-3-3. A l'inverse de leur adversaire qui est figé dans un 3-5-2. Ce qui augure d'un bon duel tactique entre les deux entraîneurs expérimentés Hector Cuper de l'Egypte et Hugo Bross du Cameroun.

