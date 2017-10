Sidiki Kaba : «les présidents Adama Barrow et Macky Sall ont une vision partagée en faveur du renforcement des relations bilatérales à tous les niveaux entre la Gambie et le Sénégal » Sidiki Kaba, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de la République du Sénégal, assurant l’intérim de Mouhammed Boun Abdallah Dionne a déclaré ce matin que les présidents Adama Barrow et Macky Sall avaient une vision partagée en faveur du renforcement des relations bilatérales à tous les niveaux entre la Gambie et le Sénégal. Dakar abrite du 05 au 06 octobre, la première édition du forum économique Sénégalo-gambien. Cette rencontre de haute facture, qui se tient au King Fahd, a été l’occasion pour le secrétariat permanent sénégalo gambien et l’Union Nationale des Chambres de commerce en partenariat, de discuter du thème « Un pont économique pour une intégration durable ».



Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2017 à 17:57 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook