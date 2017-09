Sidy Lamine Niasse : « C’est Israël qui a réclamé la tête de Mankeur Ndiaye comme "mouton" de Tabaski »

Sidy Lamine Niasse est d’avis que c’est grosse brouille diplomatique entre le Sénégal et Israël qui a eu raison de Mankeur Ndiaye, désormais ex- ministre des Affaires étrangères. Pour rappel, le Sénégal avait obtenu en décembre dernier avec la Nouvelle-Zélande, la Malaisie et le Venezuela, que le conseil l'ONU vote une résolution pour l'arrêt de la colonisation israélienne.