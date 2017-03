Signature d’accords: Le président Macky Sall et son homologue gambien Adama Barrow mettent en place un ‘’Conseil Présidentiel’’

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mars 2017 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

La première visite officielle du Président gambien au Sénégal du 02 au 04 mars 2017 restera à jamais gravée dans les annales historiques de ces deux pays. Au cours de cette visite, les présidents Adama Barrow et Macky Sall ont décidé de renforcer les axes de la coopération entre les deux pays pour en faire un modèle de partenariat fraternel, durable, confiant et mutuellement bénéfique par la mise en place un Conseil présidentiel qui se réunira tous les six mois.



A l’invitation du chef d’Etat Macky Sall, le président gambien Adama Barrow a effectué une visite officielle de trois jours au Sénégal. En effet, cette visite témoigne de la nouvelle dynamique que les deux chefs d’Etat entendent donner aux relations entre les deux pays.



Après plusieurs séances de travail, les deux chefs d’Etat ont décidé d’élever les relations bilatérales entre les deux à un niveau de partenariat stratégique. Ainsi, ils ont décidé de mettre en place ‘’un Conseil présidentiel qui se réunira tous les six mois, alternativement en Gambie et au Sénégal sous la présidence conjointe des deux chefs d’Etat’’.



Ce Conseil présidentiel se penchera sur toutes les questions d’intérêt bilatéral et donnera des orientations aux deux Gouvernements pour approfondir la coopération entre les deux pays.



Le suivi de la mise en œuvre des décisions du Conseil Présidentiel est assuré par le Comité permanent sénégalo-gambien,co-présidé par le vice-Président de la Gambie et le Premier ministre du Sénégal.





Landing DIEDHIOU, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook