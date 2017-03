Silence ...bavard de Abdou Diouf sur la crise au Ps...Et pourtant, l'ancien PR se la coule douce au Petit Palais à Dakar

Un grand penseur disait dans un ses ouvrages que la médiation est "un mode de négociation dans lequel un tiers parti aide les parties en conflit à développer une solution qu'elles n'ont pas encore trouvées elles-mêmes"



Aussi bizarre que cela puisse paraître, l'ancien Président de la République n'a jusque-là pipé mot dans la crise connue de tous que traverse sa formation politique, le Parti Socialiste.



Certes, Abdou Diouf n'est plus aux affaires, mais le bon sens recommande qu'il joue au moins les bons offices.



La jugeote voudrait qu'il s'entremette entre les deux parties (Khalifa Sall et Tanor), bref les amener à une solution par la médiation. Et, pourtant lui et sa femme se la coulent douce à Dakar, dans le cadre paradisiaque du "Petit Palais".



Si "Ndiol" Diouf-comme le surnomme l'autre, est connu pour ne jamais s’exprimer sur les sujets qu’il n’a pas choisis, s’il est vrai qu’il préfère créer les événements plutôt que de les subir, il n’en demeure pas moins que la situation politique actuelle exige qu’il exprime des points de vue clairs, notamment en ce qui concerne le débat sur l' emprisonnement d’opposant (Khalifa Sall) et, surtout, sur la question controversée de la caisse d’avance.



A moins que Diouf ne cautionne ...Comprenne qui pourra !



dakarposte