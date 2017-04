Siteu : « J’ai investi plus de 10 millions dans le mystique »

Dix millions francs CFA. C’est la rondelette somme investie par le lutteur Siteu pour battre Zoss. « J’y ai mis tout cet argent parce que ce combat occupait une place très importante dans le tournant de ma carrière », note-t-il.



L’euphorie de la victoire passée, il livre les clés de son succès qui lui ont permis de mettre un KO à Zoss. « J’ai tiré des enseignements de mes erreurs du passé. Chaque être humain, rêve d’avancer. Je me réjouis de mon nouveau comportement contre Zoss. En réalité, ce combat m’a servi de leçon. J’y ai beaucoup appris. Et ça m’a fait grandir sur tous les plans. Je peux dire que ce combat a fait de moi un vrai lutteur », dit-il. Aujourd’hui, le lutteur de Lansar se dit prêt pour tout adversaire plébiscité par les amateurs.





