Siteu: « Ma force de frappe est sans égale » Lors d'un entretien avec nos confrères d'Enquête, Siteu se prononce sur son combat contre Zoss et le K.O.

« Depuis 2013, je m'entraîne à la boxe. On a bien dit ‘lutte avec frappe’, donc il faut se préparer à tout. Et personnellement, j'aime la boxe. Mise à part la lutte que je pratique, j'aime la boxe et c'est même mon sport favori. Je suis Mayo 2, qui est mon idole.



Je n'ai pas eu de sentiment particulier. J'avais l'habitude d'en réaliser dans ma tendre enfance ou lors des séances de lutte traditionnelle. Zoss ne pouvait pas ne pas tomber. J'ai administré un coup qui ne pouvait que faire des dégâts. Ma force de frappe est sans égale », indique Siteu.

