Situation de Lamine Diack en France : une pétition de soutien lancée...au nom de l'amitié et de l'affection

Pour le journaliste et formateur au CESTI, Mamadou Koumé, c’est l’affection et l’amitié qui sont la base du lancement de la pétition pour attirer l’attention sur la situation de Lamine Diack retenu en France depuis près de deux ans.

« Lamine Diack était quelqu’un qui avait oreille attentive à tout le Monde et c’est par amitié, loyauté et amitié que nous avons décidé de lancer cette pétition », a déclaré Mamadou Koumé à l’instant à la Maison de la presse.

Madjib Sène a abondé dans le même sens pour avancer qu’au vu de sa stature et à son âge avancé, on peut le laisser sortir et qu’il reste à la disposition de la justice ». Madjib Sène a aussi invité « la diplomatie sénégalaise et les hommes de bonnes volontés de soutenir cette pétition.

Le Collectif pour Lamine Diack est l’instant en train de procéder au lancement d’une pétition à la Maison de la Presse.



L’objectif de cette pétition est d’attirer l’attention sur la situation de Lamine Diack retenu en France depuis près de deux ans.



De nombreuses personnalités étaient présentes à cette rencontre à la Maison de Presse et l’honneur est revenu à Madjib Sène à lire cette pétition.

Rappelons qu’accusé d’avoir fermé les yeux sur des cas de dopage chez des athlètes russes, en échange de « pots-de-vin », Lamine Diack, ex-président de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF).a été mis en examen pour « corruption » et « blanchiment aggravé » par la justice française en fin 2015.

