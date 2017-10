Situation difficile des malades mentaux : Ansoumana Dione "chauffe" le Gouvernement de Macky Sall Le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Ansoumana Dione, n’est pas du tout content en cette journée mondiale de la Santé mentale.

« Au Sénégal, il n’y a pas de politique de Santé mentale ; le Sénégal ne veut pas soigner ses malades mentaux. Quand on est atteint de SIDA, le Gouvernement se mobilise mais, pour les malades mentaux, il a considéré qu’ils ne sont pas des êtres humains. C’est ça le véritable problème », a-t-il fustigé.



« Aujourd’hui, c’est la journée mondiale de la journée mentale. La Division de la Santé mentale est en train d’occulter les véritables préoccupations des Sénégalai,s en organisant du cinéma dans un hôtel de la place. Ça fait plus de deux ans que l’hôpital psychiatrique de Thiaroye ne dispose pas de médicaments. Dans les régions, on ne trouve pas de spécialistes. Il n’y a vraiment pas de spécialistes de santé mentale dans les hôpitaux. Et pourtant, il y en a pour tous les autres services. Cela prouve nettement que nos gouvernants n’ont aucun respect pour les malades mentaux… », a détaillé mardi sur Rfm, Ansoumana Dione.



Pour le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), cette journée devait être consacrée à une sensibilisation sur « la santé mentale au travail ». Car, la santé mentale est le moteur du développement…





