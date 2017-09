Situation "difficile" des travailleurs : La CNTS/FC avertit le nouveau Gouvernement

« Depuis le 1er mai dernier, aucun acte syndical, dans les relations professionnelles n’est posé. Depuis lors, c’est le politique qui domine l’activité syndicale. La CNTS/FC ne peut plus attendre ce dialogue social en léthargie. C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’après la formation du gouvernement, après avoir organisé les élections législatives et installer l’Assemblée nationale, il est grand temps de s’occuper des préoccupations des travailleurs », a dit vendredi le syndicaliste.



Pour lui, il n’y a aucune pause à observer. « Nous pensons que le gouvernement doit s’atteler très rapidement à l’évaluation du pacte social. Il est terminé depuis le mois d’avril. Trois ans durant, l’essentiel des revendications n’est pas respecté.



Aujourd’hui, la situation dans le secteur du pétrole, ne peut plus laisser indifférent la CTS/FC. Je veux parler de la situation à la SAR et dans tout le secteur, avec les négociations des conventions qui sont bloquées », a-t-il poursuivi.



Dans la même logique, il ajoute qu’il y a la situation de l’école, du secteur du nettoiement. « Toutes choses qui font que la CNTS/FC va s’organiser pour faire face. Nous ne voulons plus accepter cette léthargie. Que les préoccupations des travailleurs soient rapidement prises en compte... », a souligné Cheikh Diop.





La rédaction de leral.net