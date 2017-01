Situation en Gambie : Le Fpdr demande à la CEDEAO de travailler pour le report de l’investiture d’Adama Barrow Le Front Patriotique pour la démocratie et la République (Fpdr) demande à la CEDEAO « de travailler pour le report de l’investiture d’Adama Barrow ». Pour le Parti démocratique sénégalais (Pds) et ses alliés, le report de l’installation officielle du président démocratiquement élu de la Gambie servirait à « éviter et sauver des vies humaines ».

Sur un communiqué signé par Ousmane Faye, il est instruit à la CEDEAO « d’aider la Cour suprême gambienne à avoir des juges anglophones crédibles et indépendants, pour statuer sérieusement sur le recours du président Yahya Jammeh ».



Toujours selon le document, quand deux dangers viennent ensemble il faut choisir le plus léger. Et en tant que Sénégalais, on ne peut pas accepter une épreuve de force dont les conséquences seront incontrôlables ». En outre, le secrétaire général du Psdr/Jant Bi et coordonnateur du Fpdr indique que les conséquences d’une intervention militaire en Gambie « seront subies uniquement par le Sénégal, vu la position de la Gambie au cœur du Sénégal".



