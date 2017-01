Situation en Gambie : Les conseils de Kara à Jammeh Le 31 décembre 2016, après 22 ans de rendez-vous annuels avec le Général Kara et le Diwane, la familier spirituelle d’Amir Sultan ‘’Bamba Fepp’’, la 22ème édition sera sans doute un moment inoubliable pour ceux qui ont l’habitude de participer à cet fond et la forme.



Dans la forme, le Général a fait un discours dont on peut retenir trois moments forts : la solidarité, la paix et Cheikh Ahmadou Bamba.



En parlant de la forme, le « général" a initié une discussion axée sur la solidarité familiale, l’esprit de pardon de la fidélité et de la loyauté, tout en précisant que ces aspects doivent se manifester dans notre famille, pour se répandre partout dans le monde.



De cette solidarité qu’il impose dans sa propre famille, sous la présence de Borom Darou à cette 22éme édition, le général entre dans le fond de son discours en revenant sur l’ordre international actuel marqué par la recrudescence de la violence et du terrorisme.



C’est ainsi qu’il a axé son discours sur la paix dans le monde, et notamment la situation d’instabilité que l’on vit actuellement en Gambie. A ce propos, il a affirmé détenir une solution qui pourrait désamorcer la crise sans affrontement militaire, une solution qu’il a déjà testée avec le Président Abdou Diouf qui avait quitté le pouvoir la tête haute, pour intégrer une autre sphère de pouvoir plus conséquente en termes de prestige et de notoriété internationales, la Francophonie.



En guise de message pour le Président Macky Sall (l’homme fort), le général Kara a déclaré toute sa disponibilité à exercer cette solution pour une paix durable en Gambie, mais aussi dans la région de Casamance.



Cette solution à pour cadre d’exécution, le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba le refuse absolu.



C’est ainsi qu’il a abordé le troisième temps fort de son discours en revenant sur la dimension de Bamba un être qui lui a inspiré son métier actuel : chanter et louer Cheikh Ahmadou Bamba, c’est ainsi qu’il a partagé avec l’assistance, quelques poèmes dédiés à Khadimou Rassoul.



Thierno Malick Ndiaye avec la Tribune

