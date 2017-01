Situation tendue en Gambie, Me Mamadou Makalou accuse l'UEMOA d'ingérence

Des avocats sénégalais continuent de prendre position à la situation politique qui sévit actuellement en Gambie, sans suivre la logique des politiques qui accusent Jammeh de salir la démocratie de son pays. Si la plupart des politiques cités indexent Yahya Jammeh de vouloir s'accrocher au pouvoir tout en l'invitant à respecter le choix du peuple gambien.



Les avocats eux y voient autre dans ce bras de fer qui mine la vie politique chez nos voisins. Après les sorties virulentes de Me El Hadji Diouf pour dénoncer ce qu'il appelle des détracteurs contre Jammeh et le réconforter dans sa position c'est au tour d'un de ses confères : Me Mamadou Makalou avocat à la cours d'appel de Paris, invité de RFM soir.



Et l'avocat d'accuser l'union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) d'ingérence, Me Makalou avertit '' malgré que Jammeh avait félicité son adversaire s'il se trouve que les résultats sont tronqués où donnés par erreur, il a le doit de faire un recours où de contester.''



L'avocat à la cours d'appel de Paris rappelle que l'ingérence est un acte interdit par les Nations unies.Mieux, Me Mamadou Makalou suggère une création d'une commission d'enquête par l'UEMOA, d'arrêter de se comporter comme un gendarme et laisser sa démarche de va-t-en guerre.



Khary DIENE, Leral.net



