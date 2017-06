Six élèves sèchent les cours, découvrez le geste qu’a fait Emmanuel Macron pour eux

Il existe pour les lycéens, plusieurs raisons pour justifier leurs retards en classe. D’autres savent très bien inventer les excuses. A Lorient, 6 élèves en classe de Seconde ont séché une heure de cours pour voir Emmanuel Macron en visite au port de pêche. Ces derniers ont fait signer au président de la République un mot d’absence.



Elouan, 16 ans, un des élèves explique « On s’inquiétait parce qu’on allait être en retard au cours de sport à 13h30. On se disait qu’on allait se faire engueuler. À côté de nous, un journaliste ou quelqu’un qui travaille au port nous a entendus, et nous a dit « vous n’avez qu’à faire signer un mot à Macron ».

Un autre élève, Yoan, a rapidement écrit sur une feuille de papier « Je soussigné Emmanuel Macron, Président de la République et chef de l’armée, nous autorise à arriver en retard pour me rencontrer » avant de faire signer le papier au président. Ils ont attendus qu’Emmanuel Macron passe à côté d’eux et Yoan a lancé « Monsieur le Président, on a un mot à vous faire signer ! ».



Une représentante du comité En marche ! , présente sur les lieux a ajouté son nom et numéro de portable sur le mot en disant, « si les surveillants ne vous croient pas, qu’ils m’appellent pour confirmer».



Les six élèves ont raconté, « On a présenté le mot aux surveillants. Le CPE, tous les gens de l’accueil sont venus voir et ils ont rigolé. Le CPE a même fait une photocopie du mot et l’a affiché dans son bureau. Il nous a rédigé un billet de retard, avec pour motif : Rencontre avec Emmanuel Macron. On l’a montré au prof de sport, qui s’est marré aussi et nous a acceptés en cours ».



Quant aux parents, particulièrement ceux d’Elouan « Ils n’étaient pas fâchés ». « Eux aussi ont rigolé… ils étaient même un peu fiers, je crois. », confie-t-il.



AFRK.MAG