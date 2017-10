Société : 17 Premières dames d’Afrique à Abidjan

Dans le cadre de la conférence sur la lutte contre les violences, la traite, l’exploitation et le travail des enfants, 17 Premières Dames de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel sont attendues à Abidjan, du 16 au 18 octobre prochain.

Cette conférence sera doublée d’une cérémonie de lancement de la campagne régional de communication pour un changement social et comportemental sur le projet « Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel » (SWEED).



Lutte contre le travail des enfants… Dans le cadre de la lutte contre le travail des Enfants, la conférence devra susciter une implication des Premières Dames dans la protection des Enfants et plus spécifiquement, dans la lutte contre les violences faites aux Enfants, la traite et le travail de ces derniers.

Autonomisation de la Femme… Il va s’agir aussi, dans le cadre spécifique de l’autonomisation des Femmes, d’obtenir l’engagement des Premières Dames sur les actions clés en faveur de l’autonomisation des Femmes, des adolescentes et des filles dans leurs pays respectifs et dans la région du Sahel.

Le thème central de la conférence est : « Protection des enfants : quelle contribution des Premières Dames dans la lutte contre les violences, la traite, l’exploitation et le travail des Enfants en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel ? ».

Des experts de dix-sept (17) pays sont attendus à cet effet, sur les bords de la lagune Ebrié.

Ces experts viendront du Bénin, du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Libéria, du Togo, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, du Sénégal, de la Sierra Leone, et du Tchad.



Les Premières dames africaines déjà annoncées, sont attendues à Abidjan.

Ce grand évènement vient à point nommé afin d’aider les épouses des Chefs d’Etat de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, d’affirmer leur volonté d’unir leurs forces pour une protection plus efficace des Enfants.





Emeraude ASSAH



