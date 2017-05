Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sokhna Aïdara Seck, épouse de Waly Seck, de mannequin à Lady événement Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Mai 2017 à 14:28 | | 0 commentaire(s)| Ancienne mannequin et reine de beauté, elle se consacrait jusqu'ici à l'éducation de ses enfants et demeurait dans l'ombre de son époux. Après quelques années, Sokhna Aïdara a décidé de se remettre sous les feux des projecteurs et renoué avec les strasses et les paillettes.

Depuis son union avec le jeune Waly Seck, la belle Sokhna Aïdara s'était faite discrète et avait tourné le dos au milieu du show-biz. rien ne filtrait plus sur sa nouvelle vie et sa condition d'épouse de célébrité. Jusque-là, ses sorties ne se limitaient qu'à quelques soirées à l'étranger avec son mari comme lors de son concert à Bercy ou encore au Grand Théâtre ici à Dakar.



Mais samedi dernier, lors de la soirée anniversaire de Waly Seck, elle a prouvé à tout le monde qu'elle n'est pas seulement une femme destinée à se ranger dans les coulisses du décor. Comme une lionne, toutes griffes dehors, l'ex-miss Pkine s'est s'est investie du mieux qu'elle pouvait, pour que l'événement de son Waly, connaisse un franc succès.



Le moins que l'on puisse dire est qu'elle y est parvenue. Le fils de Thione Seck peut dorénavant se targuer d'avoir en plus d'une épouse, une parfaite mère pour ses enfants et une pièce maîtresse tout aussi efficace pour gérer ses affaires. Elle avait auparavant décidé de se glisser dans la peau d'une femme au foyer, consacrant le plus clair de son temps à l'éducation de leurs enfants. Mais voilà qu'elle a soudainement rejailli à la lumière et c'est en faveur de son mari. Elle a choisi de quitter son nid douillet, de se mettre en avant pour propulser son homme. Elle se dévoile alors sous les traits d'une femme de poigne, d'influence, d'une organisatrice hors-pair.



Elle avait en charge le traiteur , la décoration des différents sites, ainsi que la billetterie. On lui avait aussi confié le budget de l'événement qui s'élevait à plus de 50 millions de francs CFA. Elle a tout géré et s'en est sortie comme un chef. Elle n'a pas hésité à investir de son temps et de son énergie pour que l'anniversaire de Waly soit à jamais, inscrit dans les annales sénégalaises, rapporte ses proches.



De fait, pendant toute la soirée, elle était au four et au moulin et veillait au grain, et si la soirée fut une réussite, c'était en grande partie grâce à elle et Waly saura certainement en tenir compte.



source: l'observateur



