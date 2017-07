Sokone: Le maire Moustapha Guèye dit 'Petit", annonce sa démission

Le maire de Sokone, Mamadou Moustapha Guèye, tête de liste départementale de la coalition "Senegaal day dèm" aux législatives de dimanche, a annoncé avoir décidé de se retirer de la tête du conseil municipal de Sokone, suite à la défaite de sa liste dans cette commune de la région de Fatick (ouest).



"Nous avons présenté un programme qu’on jugeait bon pour la commune de Sokone et le département de Foundiougne, mais nous avons perdu partout face à Benno Bokk Yakaar" (BBY, majorité), a-t-il déclaré dans un entretien téléphonique avec l’APS.



’’Cela veut dire que notre projet n’a pas convaincu les populations de Sokone encore moins celles du département. C’est pourquoi, pour ma part, je compte présenter ma démission au conseil municipal vendredi prochain, pour appréciation’’, a-t-il ajouté.



Il a précisé que les lettres de convocation du conseil municipal seront envoyées dès ce lundi aux conseillers.



’’Nous voulions la rupture, prôner une nouvelle approche de l’engagement citoyen, mais les populations ont choisi de voter autrement", a fait observer l’édile, soulignant avoir "sillonné pratiquement toutes les communes" de sa circonscription pour expliquer son projet de développement aux populations.



"Donc, il se pose un problème d’authenticité et d’intégrité pour ma personne à la tête de la mairie’’, a conclu M. Guèye, battu dans son centre de vote de l’école 1 de Léona Sokone.



Il signale que "même dans tous les bureaux de Sokone et du département", la coalition ’’Sénégal day dèm’’ a été battue par BBY.