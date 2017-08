Solidarité avec Amy Collé Dieng : Coumba Gawlo Seck dément et met en garde certains sites

« Suite aux informations faisant état d’une vidéo de l’artiste Coumba Gawlo appelant les femmes à se solidariser de sa consœur Amy Colle Dieng, la cellule de communication de Go Médias dément et précise que Coumba Gawlo, loin du pays, ne s’est jamais prononcée sur cette affaire, a fortiori de prendre position sur les faits et ses conséquences.



Avec la certitude que Coumba Gawlo reste sensible au sort d’Amy Collé Dieng et qu’elle prie pour que la justice soit clémente dans cette affaire, la cellule de communication de Go Médias informe que la fausse information qui fait les choux gras d’une presse people en perte de repère est le fruit de l’inspiration fertile de pisses- copie en manque de niveau. Ces « presse people », prouvent par là leur incompétence et devront en répondre, si besoin, devant la justice. »