Somalie: Des soldats se mutinent pour réclamer leurs arriérés de salaires

Ce jeudi 18 mai au matin, une centaine de soldats de l'armée somalienne ont dressé des barrages et pris possession du bâtiment du ministère de la Défense à Mogadiscio pour exiger le paiement d'arriérés de salaires.



Les retards dans le versement des soldes sont un problème récurrent un peu partout sur le territoire somalien, là du moins où il existe des contingents importants, payés par le gouvernement. Il faut dire que les forces armées, en Somalie, sont, la plupart du temps, de jeunes miliciens, qui obéissent à des chefs de clan ou à des hommes politiques, qui sont aussi souvent des hommes d'affaires.



Cette fois, ce sont bel et bien des soldats de l'armée régulière somalienne qui se sont organisés pour revendiquer le paiement de leurs soldes. Un paiement souvent retardé par une administration pas toujours efficace. Selon un journaliste somalien, c'est après avoir entendu le nouveau Président Farmajo promettre le versement régulier des paies des fonctionnaires, qu'ils ont décidé de réagir.



A bord de leurs pick-up, ils ont bloqué les rues autour du ministère de la Défense, ce jeudi matin. Sans violence, ils ont fini par investir le bâtiment lui-même pour faire valoir leurs revendications. En mars dernier, ils s'étaient contentés de bloquer plusieurs routes de Mogadiscio pour réclamer 15 mois d'arriérés de salaires à l'ancien Président Hassan Cheikh Mohamoud.



Ces soldats sont très exposés à la violence des jihadistes d'Al-Shabab. Ce jeudi, encore, à Mogadiscio, trois démineurs ont été tués dans l'explosion d'un voiture piégée qui se dirigeait vers le centre-ville, et qu'ils s'efforçaient de désamorcer.



