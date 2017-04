Somalie: au moins 15 morts dans un attentat visant le chef de l'armée

Au moins quinze morts, civils et soldats ont été tués dans une attaque à la voiture piégée qui visait le convoi du nouveau chef de l’armée somalienne, dimanche à Mogadiscio.



Selon Ali Abdirahman? un responsable de l’armée, l’attaque a eu lieu à proximité du ministère somalien de la Défense ; et le bilan pourrait s’alourdir. Pour le major Hussein Nur, un autre responsable militaire, le minibus transportant les civils a été complètement détruit et tous les passagers ont été tués.



L’attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux shebab dans un communiqué relayé par leur station6radio Andalus.



Ces derniers ont indiqué que le chef de l’armée Mohamed Jama Irfid, nommé à son poste jeudi par le Président somalien, a échappé à l’attentat, ainsi que plusieurs autres hauts fonctionnaires présents dans le convoi.



