Sommet de Riyad: une autre chance pour Mbayang Diop ? Ce dimanche 21 Mai, se tient à Riyad en Arabie Saoudite, un sommet qui va regrouper une cinquantaine de dirigeants arabes et musulmans en présence du Président américains Donald Trump.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Mai 2017 à 18:42 | | 0 commentaire(s)|



Au menu, il y aura les questions géopolitiques, géoéconomiques et géoéconomiques du moment en ce contexte ce contexte mondial très tendu et miné par les amalgames, l’islam au banc des accusés par un système basé sur une laïcité juridico –politique et islamophobe.



Il est même prévu durant ce sommet, un discours du Président américain sur l’Islam.



L’organisation internationale de migrants "Horizon sans Frontières" estime que ce sommet est encore une autre opportunité pour demander une grâce royale en faveur de Mbayang Diop, une ressortissante sénégalaise condamnée à mort.



En marge de ce sommet, Le Président Macky Sall doit profiter de la présence de ses homologues du monde Arabe et musulman pour plaider le cas de la jeune femme.



Mbayang Diop est dans une situation d’extrême urgence, sa condamnation à mort avait plongé tout le pays dans une profonde incompréhension et tristesse.



HSF exhorte le Président à diligenter une diplomatie non Etatique, spécifique aux questions migratoires et religieuses pour faire sortir Mbayang du peloton de l’exécution, une mission bien possible vu les relations multiséculaires et multiformes qui lient le Sénégal à l’Arabie Saoudite.





Boubacar Séye

Président d’Horizon Sans Frontières Bureau Afrique Route de l' Aeroport Dakar Yoff

BP : 354 Dakar Fann Sénégal

Fixe: 33 835 26 44 / Mob: 77 707 25 48 Contact en Europe Tel : 0034-602080595



E-mail: boubacarseyehsf @gmail.com

Site Web: www.horizontesinfronteras.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook