Sommet de l'Union africaine: Alpha Condé blâme ses pairs pour les retards

Pour sa première cérémonie de clôture d’un sommet de chefs d‘État africains en tant que nouveau président en exercice de l’Union africaine, le Président guinéen Alpha Condé n’a pas eu la langue dans la poche. Il a fait un sermon à ses pairs sur la ponctualité et le retard technologique de l’organisation.



Ce mardi 31 janvier, se refermait à Addis-Abeba le sommet des chefs d‘État de l’Union africaine. Une cérémonie présidée par Alpha Condé, le nouveau président en exercice de l’Union africaine. Sur l’estrade, le dirigeant guinéen a évoqué sans détour un sujet qui semble être l’un de ses fers de lance de sa présidence : la ponctualité.



Alors qu’il prononçait son discours de clôture en l’absence de plusieurs délégations qui avaient déjà quitté la salle, Alpha Condé a fixé les bases de sa présidence. “Désormais, nous allons commencer à l’heure. Si nous disons 10h00, nous devons commencer à 10h00”, a-t-il déclaré avant de s’interroger : “Pourquoi lorsque nous assistons à des événements en Chine, ou au Japon, nous restons jusqu’au bout, et pas chez nous ?”.



Autre problème évoqué par le président guinéen, le retard technologique de l’organisation. Il regrette notamment que le faible débit de la connexion internet dans le siège de l’Union africaine alors que le monde est à l‘ère des nouvelles technologies.



Les reproches terminés, le président Condé s’est réjoui du retour du Maroc au sein de l’Union africaine et a rendu hommage à son prédécesseur Idriss Déby tout en appelant à l’union face aux restrictions sur l’immigration de sept pays musulmans dont trois africains, adoptées aux États-Unis.



africanews