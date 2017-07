Sommet de l’Union africaine: les précisions de la Cellule de communication du ministère des Affaires étrangères

Lors de l’examen des projets de résolutions et de décisions, soumis pour adoption au Sommet de l’Union africaine ce 4 juillet 2017, le chef de la délégation sénégalaise, SEM Mankeur NDIAYE, a fait remarquer que parmi les projets de décisions soumis, il y en avait un qui portait sur la dissolution du Comité d’orientation du NEPAD dirigé par le Président Macky SALL.



Le chef de la délégation sénégalaise a souligné que cette question n’a fait l’objet d’aucune délibération ni au Comité des représentants permanents (Corep), ni au Conseil exécutif (Conseil des ministres), encore moins durant les travaux du Sommet.



Il a donc demandé le retrait du projet en question, tout en précisant que le Président Macky SALL a été élu à la tête du Comité d’orientation du NEPAD, en 2013 et réélu pour un deuxième mandat, en 2015.



Le chef de la délégation sénégalaise a, par la suite, informé le Sommet qu'étant, par principe, contre un troisième mandat, le Président Macky SALL n’était pas candidat pour un autre mandat.



Voilà en substance ce que le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a dit. Il s’est donc agi de troisième mandat à la tête du Comité d’orientation du NEPAD et non d’un troisième mandat d’un chef d’Etat.



Et à aucun moment, les mots « chef d’Etat » n’ont été prononcés par le Ministre dans son intervention et qu'il est resté dans la salle jusqu’à la fin de la séance.



Toute autre interprétation ou utilisation à des fins inavouées de la déclaration du chef de la délégation sénégalaise, relève de la manipulation et de l’intoxication.



Par ailleurs, il n’y a jamais eu de passe d’armes, contrairement à ce qui a été dit et écrit, entre le Président Alpha CONDE, pour qui le Ministre et le chef de la délégation sénégalaise n’a que du respect et de la considération.



Fait à Dakar, le 4 juillet 2017

Service de l’Information, de la Communication et des Relations publiques