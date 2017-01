Sommet de la Francophonie: L'Ige fouille la gestion de Jacques Habib Sy

Le Vérificateur général François Collin a envoyé une mission d'enquête et de vérification à la Délégation générale à la Francophonie. Cette structure dirigée par Jacques Habib Sy avait en charge l'organisation du 15e sommet de la francophonie tenue en novembre 2014 à Dakar. Il s'agit entre autres, de la logistique, de l’hébergement, de la sécurité des hôtes dont 56 chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que de la Construction du Centre international des Conférences Abdou Dioud (Cicad). Elle avait également pour mission la mobilisation des ressources financières. L'IGE (inspection générale d’Etat) a déjà délivré des convocations à Jacques Habib Sy et à tous ses collaborateurs pour faire la lumière sur les milliards mobilisés. Certains proches du patron de Aide Transparence cités par le quotidien L'As qui donne l'information, pensent déjà aux représailles à cause de ses virulentes sorties à l'encontre du Chef de l'Etat. Jacques Habib Sy avait appelé à voter NON au référendum de mars 2016. Il y a quelques semaines, il avait été reçu par Mamadou Lamine Diallo, l'actuel coordonnateur de la coalition de l’opposition « Manko Wattu Senegaal ».