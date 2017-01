Son extradition validée par la Chambre d'accusation : le sort de Toumba Diakité suspendu au décret de Macky Sall L'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba , arrêté le 16 décembre à Dakar, sera extradé en Guinée selon son avocat, Me Baba Diop cité par la BBC.



Rédigé par leral.net le Mardi 10 Janvier 2017 à 19:35

La justice sénégalaise a donné son feu vert pour son extradition. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar "a émis un favorable pour l'extradition" de M. Diakité, a déclaré Me Baba Diop, son avocat. "Nous attendons maintenant le décret d'extradition du président de la République pour l'attaquer en excès de pouvoir devant la Cour suprême", a ajouté Me Diop. Au Sénégal, le dernier mot revient au chef de l'Etat dans une procédure d'extradition. Selon l'avocat, la chambre a par ailleurs rejeté sa requête en annulation de la procédure initiée contre M. Diakité. Me Diop avait le 29 décembre déclaré que son client ne souhaitait pas extradé dans son pays "pour des raisons de sécurité". Le militaire guinéen était recherché pour son implication présumée dans le massacre de 157 personnes et le viol de 106 femmes perpétré le 28 septembre 2009 par des militaires dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à l'élection présidentielle de Moussa Dadis Camara, chef de la junte militaire ayant dirigé la Guinée de 2008 à fin 2009. Toumba Diakité a tenté, le 3 décembre 2009, d'assassiner M. Camara, dont il était l'aide de camp, lui reprochant de vouloir lui faire porter l'entière responsabilité du massacre. Selon la gendarmerie sénégalaise, Toumba Diakité "était caché au Sénégal depuis cinq ans", ayant "complètement changé de physionomie" et s'identifiant dans son quartier comme "Aboubacar Barry". De même source, "la recherche et la surveillance ont duré un certain moment" pour s'assurer qu'il s'agit bien de lui, en raison de ses "changements physionomiques" et "de l'utilisation d'une identité d'emprunt".

