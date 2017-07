Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Son plus beau contrat: Blaise Matuidi, le joueur du PSG s’est marié avec sa compagne, Isabelle Malice Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2017 à 23:57 | | 0 commentaire(s)|

Blaise Matuidi est un homme marié. Le joueur du PSG a dit oui à sa compagne de longue date, Isabelle. Blaise Matuidi commence la saison de la plus belle des manières. Le milieu de terrain de l’équipe de foot­ball du PSG s’est marié le week-end dernier. Il a défi­ni­ti­ve­ment scellé son destin à celui d’Isa­belle, la femme qui partage sa vie depuis de longues années.

Et le foot­bal­leur est plus amou­reux que jamais. Si à la Saint-Valen­tin, sa gaffe avait brisé l’élan de roman­tisme dont il avait voulu faire preuve, elle ne l’a pas freiné pour autant dans ses décla­ra­tions d’amour sur Insta­gram à la mère de ses trois enfants, Myliane, Naëlle et Eden. Et c’est évidem­ment un cliché de son mariage que le spor­tif de 30 ans a partagé, pour offi­cia­li­ser leur union toute fraîche. Sur l’image, on aperçoit les jeunes mariés en plein bisou, applau­dis par leurs invi­tés haut de gamme, parmi lesquels certains de ses co-équi­piers dont Alphonse Areola. Si l’ave­nir profes­sion­nel de Blaise Matuidi semble pour l’heure incer­tain, dans l’équipe du Paris Saint-Germain, côté cœur, c’est le bonheur total. On dirait bien que les pros du ballon rond se sont passés le mot. Pour rappel, Antoine Griezman et Lionel Messi viennent eux aussi, de dire oui pour la vie. À qui le tour ?





