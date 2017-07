Son véhicule tombe en panne, une partie de l’estrade de la permanence du Pds s’affaisse: Wade accuse Macky de Xon*

Le retour triomphal du Pape du Sopi a failli virer au drame. Après avoir fait plus de deux heures de parade à travers les rues de Dakar, Me Abdoulaye Wade accompagné d’une foule immense, est arrivé à la permanence du Parti démocratique sénégalais (Pds), vers 20 heures.



Un lieu qui s’est très tôt révélé trop étroit pour contenir toute la foule. Selon ses propres estimations, plus de trois millions de personnes l’ont accueilli. Me Wade dû se frayer un chemin durant plusieurs minutes pour accéder à la tribune qui a fini par s'affaisser, à la suite d’une bousculade des militants qui voulaient lui serrer la main.



Une dizaine de responsable se retrouvent à terre. Victor Sadio Diouf, Secrétaire général du Meel et Khaly Gabon, communicateur traditionnel du Pds, se sont blessés. Auparavant, c’est le véhicule Me Wade qui est tombé en panne à la sortie de l’aéroport.



En changeant de véhicule, il lance cette pique à son successeur, sous le ton de la plaisanterie, s’adressant à Me Madické Niang. « Xon Macky yi fort na (les gris-gris de Macky Sall sont puissants ».







(Source : L’Observateur)