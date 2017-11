Sonatel Academy: La première école de codage ouvre ses portes Sonatel ouvre officiellement les portes de Sonatel Academy, sa nouvelle école de codage gratuite, première du genre au Sénégal. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce mercredi 22 novembre 2017 au CTIC, en présence de M. Stéphane Richard, Président Directeur Général du groupe Orange et M. Alioune Ndiaye Directeur Général de Sonatel. A travers la création de cette école, le groupe Sonatel, avec l'appui du Groupe Orange, réaffirme son engagement majeur dans l'écosystème numérique des pays dans lesquels il est présent.



Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Novembre 2017 à 15:13

Sonatel Academy a pour mission principale d'améliorer l'employabilité des jeunes et de leur permettre de maîtriser les "e-compétences" dont ils ont besoin, pour prospérer dans l'économie digitale du 21ème siècle.



L'objectif est de former des jeunes, demandeurs d'emplois et profils sous-représentés (femmes notamment), aux métiers techniques du numérique et leur permettre, à travers cette formation professionnalisante, de s'intégrer au marché du travail ou de créer leur propre activité, et ainsi de compléter le dispositif ministériel existant par des parcours "métiers du numérique".



Sonatel Academy propose un programme de formations courtes gratuites, s'inscrivant dans le dispositif FPEC (formation professionnelle pour l'Employabilité et la Compétitivité) des "Certificats de spécialités" du Ministère de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat.



L'école spécialisée sur les nouvelles compétences numériques telles que le développement de sites web et d'applications mobiles ou l'intégration informatique, vient ainsi: renforcer la diversité et la qualité de l'offre de formation globale disponible au Sénégal, encourager et soutenir les acteurs clefs de la filière sénégalaise dédiée à la promotion des compétences numériques et des talents, accompagner l'Etat dans sa politique de développement de l'économie numérique, notamment dans sa stratégie Sénégal Numérique 2025.



Stéphane Richard, PDG du groupe Orange, indique que "Orange est présent dans le domaine de l'Education digitale, en particulier avec le Programme Ecoles Numériques, bien développé au Sénégal. Avec Sonatel Academy, nous allons encore plus loin, en décidant de former gratuitement au Sénégal, des jeunes à la programmation informatique et de pouvoir ainsi les lancer vers une activité professionnelle très porteuse".



Selon Alioune Ndiaye, DG de Sonatel, "Sonatel réitère ainsi son ambition de faire émerger au Sénégal et au-delà de ses frontières, des PME Tic, pour favoriser la création d'emploi et de valeur, porteur de développement et confirme sa volonté d’être partenaire numérique de l'Etat et des parties prenantes, dans la transformation digitale."



Depuis le lundi 13 novembre 2017, une première promotion de 50 apprenants a démarré son programme de formation et sortira diplômée en juin 2018. Le curriculum s'étale sur 840 heures sanctionnées par un stage de validation des compétences de 140 H en entreprise. Ces apprenants qui vont devenir des développeurs Web, seront accompagnés dans leurs projets professionnels jusqu'à leur insertion dans le tissu numérique.



Sur le volet pédagogique, Sonatel Academy a sélectionné des formateurs sénégalais qualifiés à l'issue d'un processus de recrutement rigoureux. Une 2e promotion sera lancée dès le second semestre 2018. Une extension de l'école est déjà prévue, ainsi qu'un programme de e-learning permettant de généraliser la formation au plus grand nombre de jeunes Sénégalais.



Ndèye Safietou Nam

