Sonatel à Saint-Louis, un engagement citoyen renforcé

Saint Louis, le 07 avril 2017- A l’occasion des Journées Economiques de la CNES à Saint-Louis, Sonatel se rend dans la capitale du Nord pour rencontrer et échanger avec les autorités et les populations sur le développement économique et social de la région. Plusieurs actions et activités passées, présentes ou à venir sur les plans technique et commercial, mais également dans le domaine de la RSE de Sonatel vont être présentées à cet effet au bénéfice des habitants de la région.



And defar sunu gox à Saint Louis



Depuis 2015, Sonatel renforce son engagement citoyen à travers son projet «ãnd defar sunu gox». Le groupe Sonatel, à travers son programme And Defar Sunu Gox en partenariat avec l’UCG, intègre la commune de Saint Louis en mettant à disposition, lors d’une cérémonie officielle le 08 avril dans la capitale du nord, des centaines d’outils de nettoiement destinés à la grande toilette de l’ancienne capitale du Sénégal.



«ãnd defar sunu gox» est une jonction entre le projet «Sonatel, villes propres» et le «Programme Prioritaire de Propreté (3P)» du Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire. En effet, Sonatel, dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) notamment dans ses axes «Bien-être communautaire» et «Préservation de l’environnement», a initié le projet «Sonatel, villes propres», un programme spécialement conçu pour soutenir les collectivités locales dans leur lutte contre l’insalubrité et pour l’amélioration du cadre de vie des populations.



Ainsi, après Kaolack, Médina, Yoff, Popenguine, Ziguinchor, Gold Sud, Touba et Tivaouane, le programme And Defar Sunu Gox est en train de dérouler ses activités à Saint-Louis du 08 au 17 avril 2017, avec une participation collective dans toute la commune pour le bien-être des populations dans un environnement sain.



Au programme : Nettoiement : balayage, désensablement, désherbage, éradication des dépôts sauvages, évacuations des déchets, mise en décharge, etc.

Installation de poubelles de rues fixes pour faciliter la collecte des déchets et inciter aux valeurs citoyennes

Visites de proximité : sensibilisation des populations sur certaines actions pour maintenir leur cadre de vie propre, etc.

Célébration des 25 ans de l’UGB



Fort de son engagement pour la promotion de l’excellence, le groupe Sonatel a accompagné l’Université Gaston Berger de Saint-Louis dans la célébration des 25 ans de son existence.

Sonatel a aussi pris part à plusieurs panels et conférences sur le thème de l'Emploi et de l'Entreprenariat chez les jeunes mais aussi de l’émergence du Sénégal.



Soutien aux start up



Suivant sa mission d’être un des acteurs majeurs de l’émergence du numérique au Sénégal, le groupe Sonatel œuvre quotidiennement pour la promotion de PME et de start-up évoluant dans le domaine

des Tic, en étant présent à différentes étapes de création ou de financement, dont certaines sont implantées ou originaires du Nord.

Mlouma

Sonatel accompagne la startup mLouma, un marché mobile des acteurs du monde agricole. Ce service mobile est conçu pour les acteurs du monde agricole et permet de disposer des informations sur les prix des denrées et produits sur les marchés du Sénégal, notamment les fruits, légumes, céréales et oléagineux (fruits légumes…). Il offre aussi la possibilité de mettre en relation producteurs et acheteurs potentiels facilement partout au Sénégal, manière sécurisée, afin de pouvoir concrétiser la transaction.



Pour garantir la qualité du service, les équipes de mLouma sillonnent tous les grands marchés et louma du pays afin de mettre à disposition des utilisateurs des informations fiables relatives à beaucoup de denrées, leur lieu disponibilité, leur prix sur le terrain et les producteurs auprès desquels il est possible de se les procurer. Les utilisateurs abonnés pourront également recevoir des alertes concernant des produits précis, à une fréquence qu’ils auront définie. C’est une application qui est accessible à partir de n’importe quel mobile, partout au Sénégal.



A travers cet accompagnement de la startup mLouma par Sonatel, une grande innovation a été apporté dans le secteur de l’agriculture surtout en milieu rural. Sonatel réaffirme ainsi son engagement citoyen pour le bien-être communautaire pour les populations les plus sensibles du pays ne pouvant pas accéder aux nouvelles technologies. Aawdi

En 2016, le groupe Sonatel a consacré Les Gourmandises de Karelle, Aawdi et Signare Express à travers le Linguère Digital Challenge 2016. Ces trois start-ups sont récompensées des trophées de meilleures entreprises sénégalaises dirigées par des femmes, utilisant les nouvelles technologies dans leur activité parmi les postulantes au Lingère Digital Challenge de cette année.



Aawdi a reçu le 2ème Prix du LDC 2016 constitué de 5 000 000 FCFA (Pack start-up inclus). Dirigée par Mme Dicko Sy, Aawdi est une plateforme en ligne sur web et mobile pour faciliter l’accès aux semences. Un marché virtuel d’intermédiation semencière. Connecter les acteurs agricoles au marché des semences agricoles grâce à un système de géolocalisation et une plateforme USSD. « Ce prix LDC permettra le lancement d’une campagne de communication grand public, la formation des souscripteurs sur l’utilisation et le fonctionnement du produit, etc. », a exprimé la lauréate.



De nombreuses réalisations de la Fondation Sonatel dans la région Saint-Louis depuis sa création en 2002 : plus de 178 millions de FCFA

Les réalisations et investissements de la Fondation Sonatel à Saint Louis ont été orientés selon ses 3 axes de mécénat : la santé pour le mieux – être des populations, l’éducation pour l’Excellence des élèves et la culture pour la promotion du patrimoine sénégalais.



AXE SANTE



De 2003 à 2016, la Fondation Sonatel a déployé des actions diverses dans le domaine de la santé pour être au cœur du bien – être des populations du nord : dons d’ambulances médicalisées (Hôpital Régional de Saint-Louis, Districts Sanitaires de Dagana et de Podor) et de matériel médical (district sanitaire de Richard Toll)

soutien à la formation spécialisée et à la recherche (achat de matériel de travaux pratiques)

lutte contre le Paludisme

consultations gratuites et conférences de sensibilisation (célébration des 350 ans de la région de Saint Louis, Journée de la Renaissance Scientifique de l’Afrique, plus de 506 personnes consultées lors de la semaine de la Fondation à Saint Louis)

AXE EDUCATION



Depuis sa création, la Fondation Sonatel a déployé de nombreuses actions en faveur de l’éducation : accompagnement d’évènements dédiés au culte de l’Excellence (Finale Nationale du Concours de Dictée)

équipement Multimédia (UFR de Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université Gaston BERGER, Centre Pemel de Podor, lycée Ross Bethio de Saint-Louis)

parrainage pour la prise en charge de frais de scolarité au profit de pensionnaires du Centre d’Enfants Déficients Mentaux Aminata Mbaye de Saint Louis.

AXE CULTURE



Forte de son ambition de participer à la promotion du patrimoine culturel sénégalais, la Fondation Sonatel a soutenu, de 2007 à 2013, l'organisation de diverses organisations culturelles régionales : Festival International « les Blues du Fleuve » célébration du 50ème anniversaire de la Chorale Notre Dame de Lourdes.

6 ème édition du Festival National des Arts et Cultures

édition du Festival National des Arts et Cultures organisation de « Voyage sur le fleuve Sénégal »

1 ère édition des « Foulées de Saint-Louis » qui a pour objectif de faire revisiter le patrimoine architectural, culturel et historique de Saint-Louis.

édition des « Foulées de Saint-Louis » qui a pour objectif de faire revisiter le patrimoine architectural, culturel et historique de Saint-Louis. célébration des Journées d’Hommage à l’écrivain Cheikh Hamidou KANE.

Festival d’arts plastiques « Fleuve en Couleurs » dans le cadre de la Biennale de l’Art Africain Contemporain.

Modernisation du réseau mobile



La région de Saint Louis est une zone stratégique dans le développement économique du pays. Conscient de ces atouts, le groupe Sonatel a mis en place un ambitieux programme de modernisation et d’extension du Réseau d’accès mobile sur tout le territoire sénégalais. Dans la région du nord, 64 sites 2G/3G ont été déployés depuis mi 2016 et 54 autres sont prévus en 2017.



La 4G déjà présente dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel, sera déployée en 2017 dans certaines capitales régionales dont Saint Louis et Matam.



La politique de responsabilité sociale d’entreprise du groupe Sonatel est matérialisée, depuis sa création, par un ensemble de principes et de valeurs allant dans le sens de du développement de son écosystème.



