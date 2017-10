Sonatel et ELTON renforcent leur partenariat pour ouvrir de nouveaux services

Dakar, le 09 octobre 2017 – Sonatel et ELTON sont fiers d’annoncer le renforcement de leur partenariat, avec l’ouverture de nouveaux services qui marque un pas important dans la participation du groupe Sonatel au développement du tissu économique local.



Les deux groupes proposent désormais à leurs clients respectifs, la possibilité de payer leurs achats (de carburant, de produits, etc.) dans tout le réseau de stations ELTON, en plus des opérations déjà disponibles de recharge de leur KALPE Orange Money et/ou de retrait d’argent. Ce nouveau service est disponible depuis ce 9 octobre 2017.



A travers ce nouveau partenariat, Sonatel et ELTON s’engagent à promouvoir l’inclusion financière, en proposant un service fiable, rapide et sécurisé pour gérer toutes les opérations de paiement dans le réseau ELTON via le mobile.



Ce partenariat, en plus de donner une nouvelle envergure au contrat en cours depuis plus de 2 ans et portant uniquement sur la distribution (dépôts et retraits d’argent Orange Money), permettra de créer plus de synergies entre les 2 grands groupes que sont Sonatel et ELTON.



Sonatel, à travers sa marque commerciale Orange, démontre encore une fois sa volonté et sa capacité à faciliter la vie à ses clients, en mettant à leur disposition des produits et services innovants, de qualité, accessibles à tous, comme Orange Money.

Orange Money compte actuellement : plus de 3,5 millions de clients inscrits dont 1,3 million qui font au minimum une transaction dans le mois ;

tous les grands facturiers comme partenaires : SENELEC, SDE, CANAL+, Sonatel, Orange TERANGA, RAPIDO, WOYOFAL ;

beaucoup de partenaires sur le paiement marchand : CASINO, pétroliers, restaurants,… La souscription à Orange Money est gratuite et permet d’accéder à un ensemble de services depuis son mobile : transfert d’argent, paiement de factures et achats chez Sonatel ou ses partenaires marchands, sans se déplacer ou manipuler de l’argent liquide.





A propos de Sonatel



Sonatel est l’opérateur historique, leader au Sénégal et présent au Mali, en Guinée, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone, avec un chiffre d'affaires consolidé de + 900 milliards FCFA en 2016 et plus de 2600 salariés. Sonatel offre des solutions globales de télécommunications dans les domaines du fixe, du mobile, de l’internet, de la télévision, des données et du mobile banking aux particuliers et entreprises.



Sonatel, en s’alliant à son partenaire stratégique, Orange, a fait du Sénégal un hub de trafic et un acteur majeur dans le développement des télécommunications en Afrique et dans le monde. Avec Orange, le groupe Sonatel fait vivre plus de 22 millions de clients au Sénégal et dans la sous-région ouest-africaine les meilleures opportunités de la convergence entre les technologies du mobile, de l'internet et de la télévision.



Coté à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à Abidjan depuis le 02 octobre 1998, le titre Sonatel constitue la valeur phare de la BRVM. Elle représente à elle seule 1/3 des capitalisations. A propos de ELTON Avec un capital détenu à 100% par des nationaux, ELTON se distingue des acteurs du secteur par une forte notoriété grâce à une approche innovante toujours orientée vers la satisfaction de sa clientèle. ELTON jouit d’une bonne image auprès des automobilistes et du grand public par la qualité de service très appréciée. Après 17 ans d’activité, ELTON a intégré le TOP 10 des entreprises sénégalaises avec une réputation bâtie sur la confiance de ses clients et de ses partenaires. Ambitieuse, elle continue son expansion au Sénégal en développant son réseau de distribution. Son engagement pour l’emploi des jeunes est une réalité. ELTON à ce jour, c’est plus de 800 emplois directs et indirects au Sénégal et dans la sous-région.



Entreprise citoyenne, ELTON s’engage pour le respect des valeurs d’éthique et de bonne gouvernance en assumant ses responsabilités vis-à-vis de :

• ses actionnaires, en rentabilisant leurs investissements ;

• ses clients, en créant de la valeur pour eux ;

• son personnel, en assurant de bonnes conditions de travail et des avantages compétitifs

