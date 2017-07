Sonatel lance trois nouvelles formules Jamono pour simplifier la vie des clients La Société nationale de téléphonie (Sonatel) a mis en place trois nouvelles formules « Jamono » pour donner une évolution très structurante du portefeuille d’offres prépayées mobile d’orange et internet. Selon la directrice marketing, Aminata Ndiaye Niang, ces innovations de taille permettront d’apporter aux Sénégalais, une expérience incomparable en termes d’avantages.

La Sonatel vient de lancer, ce mardi 18 juillet 2017, trois nouvelles formules « Jamono » qui vont permettre à chaque Sénégalais, d’être sur l’offre qui lui correspond le mieux. Il s’agit de Jamono Allo pour ceux qui ont des usages du téléphone orientés vers les appels, le Jamono Max pour ce qui veulent tout à la fois : internet et la vie 2.0 dans leur quotidien associés à un besoin fréquent d’appeler et enfin, le Jamono New S’cool pour les jeunes chez qui internet est comme un must pour se connecter à leur génération et partager avec leurs amis, découvrir et apprendre.



De l’avis de la directrice marketing, Aminata Ndiaye Niang, c’est après une longue écoute des clients pour voir quelles sont les évolutions à apporter sur les offres mobiles et internet. Et c’est par là que la Sonatel a apporté cette gamme de Jamono pour leur faciliter la vie. « C’est l’écoute qui donne toute la substance de cette gamme que nous présentons aujourd’hui aux clients ».



« Alors nous avons créé ces trois formules pour apporter vraiment une réponse à tous ces besoins que les Sénégalais ont exprimé », a lancé la directrice Marketing.



Pour ce qui est des innovations majeures pour Mme Niang, ce sont les « illimix » qui sont désormais disponibles 24h/24 au lieu de 08h à 20h pour les Jamono classic et de 08h à 22h pour les jamono S’cool, sans oublier l’obtention des minutes non utilisées, en achetant un autre illimix.



Ainsi chaque client pourra découvrir et changer de formule facilement, pour aller sur l’offre qui correspond le mieux à ses usages via les divers canaux mis en place tels que l’application Orange et moi.



Toujours dans le but de satisfaire ces clients, la Sonatel a réaffirmé sa volonté d’être toujours à l’écoute de l’ensemble de ses parties prenantes afin de les satisfaire au mieux et d’assumer tous les jours, sa responsabilité d’acteur majeur.







