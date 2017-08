Sonatel participe à l’extension des locaux du CTIC Dakar

Sonatel se réjouit de participer à l’inauguration des locaux de l’annexe du CTIC Dakar. Ces nouvelles positions de travail destinées aux start-ups ont été mises à la disposition de l’incubateur grâce à un soutien financier de l’opérateur de télécommunications historique du Sénégal.



Sonatel parie sur la formation et l’aide à la promotion de l’innovation chez les jeunes, les étudiants et les entrepreneurs. Un soutien qui vise à contribuer et à renforcer leurs compétences dans le domaine du numérique, mais aussi à développer l’esprit d’entreprise en participant à la création d’emplois.



Sonatel, membre fondateur du CTIC Dakar dans le cadre de son soutien au développement de l’écosystème numérique, l’accompagne également dans son développement depuis plusieurs années.



Cet appui se manifeste tout au long de l’évolution de l’incubateur depuis sa création en 2011 et le financement de la rénovation d’une partie de l’annexe des bâtiments, vient confirmer l’intérêt du groupe Sonatel à la formation de futurs entrepreneurs de l’écosystème digital.



Sonatel réitère ainsi son ambition de faire émerger au Sénégal et au-delà de ses frontières, des PME Tic pour favoriser la création d’emplois et de valeur porteurs de développement.

Partenariat Sonatel / CTIC : plus de 200 emplois créés