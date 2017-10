Sonatel révolutionne l’utilisation d’internet en amenant la Fibre Optique chez le client

Après la 4G, Sonatel offre aujourd’hui l’internet très haut débit à ses clients grands public et entreprises grâce à une technologie innovante : la fibre optique.



La position de leader dans tous ses marchés de présence confère au groupe Sonatel un rôle de précurseur dans l’écosystème. Conscient de cette responsabilité, l’opérateur historique s’est toujours investi dans la modernisation de ses réseaux fixe et mobile afin de mettre à la disposition des Sénégalais les technologies les plus innovantes du secteur des télécommunications contribuant aussi à faire du Sénégal, notamment, un hub. Ainsi, Sonatel a entamé le déploiement de la fibre optique pour la mettre à la portée de tous. Il s’agit d’une étape fondamentale dans son projet de vulgarisation de l’internet.



En effet, la fibre est une réponse à ceux qui veulent plus de rapidité, plus de confort et qui souhaitent utiliser des applications et des contenus demandant une grande capacité internet. La fibre va permettre de bénéficier de débits jusqu’à 10 fois supérieurs à ceux de l’ADSL.

Avec le Très Haut Débit, particuliers et entreprises pourront profiter d’une connexion ultra-rapide et bénéficier d’un débit confortable, stable et performant avec un rapport qualité/prix incomparable. Une expérience inégalée en termes d’utilisation.





Qu’est - ce que la fibre optique ?



La fibre optique est un support de transmission à très haut débit. Elle est fine et souple comme un cheveu.



On y fait circuler un signal lumineux qui transporte les informations : cela atteint des vitesses élevées sur de grandes distances, et sans affaiblissement ou perturbation du signal. Les débits sont constants et ne sont pas altérés par la distance entre le lieu de connexion et le central technique. On passe d’une transmission par signal électrique à un signal lumineux. On ne parle pas de centimètre ni de millimètre, mais de microns tellement la fibre est petite.

C’est donc une véritable évolution par rapport aux technologies existantes jusqu’à présent sur le fixe, comme l’ADSL, et même sur le mobile, comme la 4G.





La fibre, oui…mais pourquoi et pour qui ?



La fibre optique est aussi bien destinée à l’usage des particuliers (domiciles) qu’aux entreprises quelle que soit leur taille (grande entreprise, PME, PMI, etc.).

Pour la maison, la fibre permet une navigation internet fluide et confortable. Les différents membres de la famille bénéficient donc d’une expérience instantanée et sans contrariété pouvant ainsi avoir plusieurs usages simultanés et différents sans impression de gêne ou de ralentissement :



Vous pourrez regarder plusieurs chaînes de télévision en même temps, regarder instantanément une vidéo haute définition sur YouTube par exemple, télécharger en quelques minutes des films haute définition, des photos, écouter de la musique, etc.

Quand vous avez une famille avec des enfants connectés sur leurs différents terminaux, une connexion ADSL traditionnelle peut être rapidement saturée. Seule une connexion très haut débit de type fibre, qui permet de visionner des contenus et des jeux haute définition, assurera une connexion de qualité, avec la multiplication des écrans dans un foyer (smartphones, téléviseurs, tablettes, ordinateurs).





La fibre apporte une réponse aux besoins croissants des entreprises : sauvegarde de leurs données, partages des documents volumineux, utilisation d’applications en temps réel, visioconférence, accès à leur cloud, télésurveillance, etc. Elles bénéficient ainsi d’une expérience instantanée et haute définition qui leur permet de capitaliser sur chaque interaction : productivité améliorée, compétitivité accrue, performance renouvelée.

Cette technologie très haut débit sur le fixe offre à nos clients une nouvelle évolution de leur expérience Internet.



Une nouvelle opportunité pour le développement de l’économie numérique au Sénégal

Après l’ambitieux programme de déploiement de la 4G en cours dans toutes les capitales régionales, le groupe Sonatel réaffirme, à travers cet accès au très haut débit filaire, sa volonté d’être le partenaire de l’Etat du Sénégal pour l’émergence numérique du pays à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE).



Son objectif est de rester un acteur majeur de la transformation digitale de l’Etat et de toutes ses parties prenantes en participant à l’accès aux services numériques de toute la population.



Le groupe s’est donc engagé à contribuer fortement à l’atteinte des objectifs du projet « Sénégal numérique 2025 ».



En effet, ce projet revêt un enjeu majeur pour le développement de l’économie numérique de notre pays, notamment par sa capacité à améliorer de façon significative l’accès aux services numériques de toute la population et à confirmer le positionnement du Sénégal comme un hub dans la sous – région.





