Sondage présidentielle française: l'écart se resserre dans le peloton de tête

Marine Le Pen reste en tête et stable avec 24% d’intentions de vote, suivie par Emmanuel Macron, qui ne bouge pas à 23%. Le match à quatre se resserre pour le premier tour. François Fillon gagne un demi-point à 19% d’intentions de vote dans le sondage quotidien sur l'élection présidentielle réalisé par l'Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud-Radio, tout comme Jean-Luc Mélenchon qui passe de 18% à 18,5% et poursuit sa dynamique. Si les deux candidats ne sont qu’à 0,5 point d’écart (la marge d’erreur est autour de 2), il faut noter que le socle du candidat LR est plus solide que celui du leader de la France insoumise.



Benoît Hamon dont l’éventualité d’un retrait est évoquée par certains socialistes poursuit sa descente aux enfers et perd encore 0,5 point, à 8,5% d’intentions de vote. Parmi les électeurs de François Hollande en 2012, le socialiste ne recueille que 19% d’intentions de vote, loin derrière Macron (46%) et désormais derrière Mélenchon (22%). Raquel Garrido, porte-parole de la France insoumise, a assuré que malgré cette chute dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon ne demandera pas «formellement» à Benoît Hamon de retirer sa candidature. «Si la question du retrait de Benoît Hamon doit se poser, c'est quelque chose qui doit se poser d'abord au sein de la famille PS», a t-elle déclaré sur Public Sénat et Sud-Radio, précisant que les socialistes favorables à une VIe République, étaient «les bienvenus» auprès de Jean-Luc Mélenchon.

Dupont-Aignan, qui était monté à 5,5% d’intentions de vote à la mi-mars, perd du terrain à 3,5% (-0,5). Philippe Poutou perd 0,5 point à 1,5% quand François Asselineau est désormais crédité de 0,5%.



source: parismatch.com