Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Soprano, Griezmann, Lloris: c’est le podium de Mickey ! Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2017 à 13:36 | | 0 commentaire(s)| Consultation reconnue chez les enfants de 7 à 14 ans, le baromètre du Journal de Mickey, dominé par le rappeur marseillais Soprano, est marqué en ce début d’année par un événement avec le retour de footballeurs dans le trio de tête. Une première depuis 2010.

L’Euro est passé par là. Les stars de l’équipe de France ont de nouveau la cote auprès des plus jeunes. C’est "Le Journal de Mickey " qui le dit dans un sondage Ipsos, où la tranche des 7-14 ans, si elle plébiscite le rappeur marseillais Soprano, fait de nouveau la part belle aux footballeurs avec la présence sur le podium d’Antoine Griezmann, le meilleur joueur du dernier Championnat d’Europe, disputé en France, et d’Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, finalistes malheureux face au Portugal.

Peut-être être des modèles pour les 7-14 ans

Edith Rieubon (rédactrice en chef du J2M)

Et c’est un évènement, comme l’explique Edith Riebon, rédactrice en chef de la publication, citée par France Inter: "Depuis 2010, les footballeurs avaient complètement disparu du sondage. Il n’y avait plus que Zidane, qui était resté dans le sondage ; les autres n’étaient pas appréciés. Or, cette année, qu’est-ce qu’on voit ? Les sportifs sont revenus dans le top des personnalités qui peuvent vraiment leur parler. Et qui peuvent peut-être être des modèles pour les 7-14 ans." Un effet Euro, mais aussi un effet JO puisque Teddy Riner apparaît au cinquième rang de cette consultation après son nouveau sacre olympique à Rio.

L’an passé, ce sont les humoristes et stars de Youtube, Cyprien et Norman (respectivement 10,5 millions et 8,6 millions d'abonnés), qui avaient fait une entrée inédite aux deux premières places.

----------------------------------

(*) Le sondage Ipsos pour "Le Journal de Mickey" a été réalisé en ligne du 27 janvier au 2 février 2017, auprès de 401 enfants et adolescents âgés de 7 à 14 ans, issus d'un échantillon représentatif de la population française, selon la méthode des quotas. Parmi 74 personnalités francophones ayant fait l'actualité en 2016, les jeunes sondés ont dû désigner celles qu'ils connaissaient.





Accueil Envoyer à un ami Partager