Sortie d'Abdoulaye KHOUMA: Heureusement que le ridicule ne tue pas, sans quoi, l’APR serait décimée à Kaolack.

Eh oui ! Après avoir reçu une belle baffe de la part des populations kaolackoises et leaders locaux sur leur sortie minable, la bande de paresseux coupeurs de routes s’illustre encore en renvoyant au charbon leur « toutou » préféré.



Parce qu’avec ce jeune vieux, il suffit juste de lui balancer un os pour qu’il sorte du bois, usurpe le titre de coordonnateur de la COJER de Kaolack et aboie à tout-va. D’ailleurs, la COJER authentique de Kaolack devrait ester en justice pour mettre fin aux agissements de ce mercenaire politique qui n’a pas fini de ternir l’image de cette vaillante organisation de jeunesse.



Eh oui ! Abdoulaye KHOUMA, militant virtuel et imaginaire de la COJER ne peut comprendre ni voir l’impact de l’excellent travail politique de Mme Aminata TOURE à Kaolack. Parce qu’en effet, il faut être sur le terrain pour tâter le pouls des populations kaolackoises. Ce n’est pas en rôdant autour des bureaux à Dakar pour avoir de quoi se mettre sous la dent qu’Abdoulaye KHOUMA pourrait flairer le vent d’espoir que suscite la venue de l’excellente Mimi touré à Kaolack.



Aussi du fait de son militantisme virtuel, camarade KHOUMA n’arrive même pas à faire une analyse politique sérieuse des résultats de l’APR à Kaolack. Sinon il aurait accueilli à bras ouverts Mme Aminata TOURE. Ou bien c’est parce que « Mimi touré dou joxé xaliss » ?



Si c’est la raison, nous vous informons camarade virtuel Abdoulaye KHOUMA que Mme Aminata TOURE en véritable femme de développement préfère investir sur des projets communautaires ou d’intérêt public que de bazarder des « os » à une meute insatiable.



C’est d’ailleurs dans cette optique qu’elle multiplie les actions de développement à Kaolack notamment : la réfection du mur de clôture du lycée Valdiodio NDIAYE ; le règlement des factures impayées de certaines écoles publiques dont Elhadji Seck FAYE ; l’éclairage public des quartiers comme Kasnack, Boustane et autres.



En dehors de ce travail de développement, nous vous informons camarade absentéiste KHOUMA que Mme Aminata TOURE mène un travail politique sans commune mesure pour le compte du Président Macky SALL. Ce qui lui vaut d’ailleurs les attaques répétées et inutiles de vos maîtres paresseux, qui, pour leur première séance d’embrassades, n’ont rien trouvé d’opportun que de constituer une association de malfaiteurs pour lui barrer la route.



Eh oui ! C’est ce qui se arrive quand certains travaillent et que d’autres fassent semblant de travailler. Avec dégoût, votre attitude me rappelle une célébré citation de Julio Cortazar qui dit que « La lâcheté tend à projeter sur les autres la responsabilité qu’on refuse ».



Enfin pour paraphraser le Premier Ministre DIONE, je vous dirai : « Au travail », bande de paresseux !



Jeunesses républicaines de Kaolack,

Doudou MBOUP