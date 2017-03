Sortie du procureur de la République: Aïda Mbodj dénonce une «inculpation par voie de presse » et interpelle directement Me Sidiki Kaba

Aida Mbodj a vivement dénoncé la sortie du procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, qui s’est prononcé sur les dossiers de Barthélémy Dias, Khalifa Sall, Bamba Fall, Abdoul Mbaye, entre autres.



La présidente de l’Alliance nationale pour la démocratie (And) qui était dans le fief du ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba, en a profité pour interpeller ce dernier. Aida Mbodj exige que le ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba, mette fin aux sorties du procureur de la République qui révèle le contenu d’auditions surtout de personnalités politiques .Selon elle, elle a déjà lancé cet appel à Me Kaba, aussi bien à l’Assemblée nationale, qu’à Saint-Louis, Bambey, entre autres.

La présidente du groupe parlementaire des Libéraux et Démocrates dénonce cet acte du chef de la police judiciaire de Dakar qu’elle considère comme une «inculpation par voie de presse » avant l’heure, des principaux accusés.

Et cette posture, juge-t-elle, va à l’encontre de la présomption d’innocence dont doit bénéficier tout accusé.

