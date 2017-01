Sortie du single Adouna d’Ablaye Mbaye pour annoncer son album posthume

Le label 1000 mélodies de Baba Amdy annonce la sortie du single « Adouna » de feu Ablaye Mbaye, ce samedi. Dans ce titre aux relents de testament l’artiste y parle de la vanité de la vie, de la soudaineté de la mort, des bonnes actions et de Dieu.



Une thématique qui avait des accents prémonitoires. C’est comme s’il avait senti venir sa brusque disparition. Pour tout cela et pour toute l’énergie dépensée pour ce grand retour discographique le label et les amis et proches de l’artiste ont voulu respecter sa dernière volonté en lançant ce single en prélude à la sortie de l’album.



Une manière de rendre un vibrant hommage au talent de cet artiste prématurément parti.