Sortie virulente de Balla Gaye 2 contre le "Tigre de Fass", cela peut-il doper Gris-Bordeaux? Le champion de Fass qui navigue actuellement en zone de turbulences avec une défaite essuyée lors de son dernier combat face à Modou Lô, est sur une pente raide. Un revers qui lui a causé beaucoup de critiques et une bonne raison pour se rebiffer face à son futur adversaire Balla Gaye 2. Ce dernier a pour sa part, développé une communication offensive à l'endroit de son futur adversaire.

Lundi 24 Avril 2017

Selon les proches du "Tigre de Fass", les propos de Balla Gaye 2 ne vont pas ébranler le lutteur bien qu'ils soient déplaisants à plus d'un titre. Aujourd'hui, Balla Gaye 2 serait même considéré persona non grata à Fass et environs pour avoir utilisé un ton menaçant et de mauvais goût à l'endroit de Gris Bordeaux.



Lors de leur dernier face-à-face, Gris avait ouvert les hostilités en taxant Balla Gaye d'indiscipliné, s'est ramassé une gamelle quand Balla a réussi à l'énerver par sa riposte. Le "lion" de Guédiawaye répondant du tic au tac, avait vertement réagi face à Gris en l'accusant d'être dans les vapes. Une riposte qui n'avait pas plu aux supporteurs et qui a poussé Gris-Bordeaux à prendre ses dispositions en se mettant déjà sur ses gardes pour le jour J, promettant que cela allait le doper.



Gris Bordeaux qui s'énerve vite lors de ses combats, ne va sûrement pas tomber dans le piège de son adversaire qui est un as de la provoc' et de la communication d'arène. Mais Gris a acquis de l'expérience au fil des ans, semble-t-il aujourd'hui.



Balla Gaye 2-Gris Bordeaux, un combat qui n'est pas encore disputé mais qui suscite déjà de vifs débats auprès des amateurs de lutte. Si l'on en juge par la teneur des propos entendus lors de leur face-à-face, on peut en déduire qu'ils sont tous les deux prêts à monter au filet pour marquer leur territoire communicationnel. Un flow qui promet un top niveau communicationnel en attendant un show extraordinaire, le jour de l'événement sans aucun doute.



source: la tribune

